Трамп выдвинули обвинения из-за попытки отменить результаты президентских выборов. Ему грозит до 20 лет за решеткой
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC News Украина.
Обвинения выдвинуты по четырем пунктам:
- Сговор в целях обмана Соединенных Штатов;
- Сговор с целью препятствования официальным процедурам;
- Препятствование и попытка препятствования официальным процедурам;
- Сговор о нарушении прав граждан.
Наказание по двум из этих пунктов может быть 20 лет заключения.
В тексте обвинения говорится, что Дональд Трамп имел твердое намерение остаться у власти после выборов 2020 года и "распространял ложь", заявляя, что он их выиграл.
"Эти заявления были ошибочными, и обвиняемый знал, что они ошибочны", - говорится в документе.
Спецпрокурор Джек Смит заявил журналистам, что штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года был спровоцирован "ложью обвиняемого, цель которого заключалась в подрыве основ функционирования власти в Соединенных Штатах".
Команда Трампа заявила, что обвинение является попыткой вмешаться в президентские выборы 2024 года. Она называет уголовное дело против Трампа "охотой на ведьм" и утверждает, что это напоминает о нацистской Германии.
Трамп за несколько минут до объявления о новом обвинении написал в соцсети следующее: "Я слышал, сумасшедший Джек Смит (спецпрокурор. - Ред.), чтобы вмешаться в президентские выборы 2024 года, выдвигает очередное ложное обвинение в адрес вашего любимого Президента, меня".
По последним опросам в США, поддержка Трампа и Байдена на предстоящих выборах почти одинакова – по около 43%.