Трамп выдвинули обвинения из-за попытки отменить результаты президентских выборов. Ему грозит до 20 лет за решеткой

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили официальное обвинение в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года. Это самое серьезное из трех его уголовных обвинений. Трампу грозит до 20 лет тюрьмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC News Украина.

Обвинения выдвинуты по четырем пунктам:

Сговор в целях обмана Соединенных Штатов; Сговор с целью препятствования официальным процедурам; Препятствование и попытка препятствования официальным процедурам; Сговор о нарушении прав граждан.

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Наказание по двум из этих пунктов может быть 20 лет заключения.

В тексте обвинения говорится, что Дональд Трамп имел твердое намерение остаться у власти после выборов 2020 года и "распространял ложь", заявляя, что он их выиграл.

"Эти заявления были ошибочными, и обвиняемый знал, что они ошибочны", - говорится в документе.

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Спецпрокурор Джек Смит заявил журналистам, что штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года был спровоцирован "ложью обвиняемого, цель которого заключалась в подрыве основ функционирования власти в Соединенных Штатах".

Команда Трампа заявила, что обвинение является попыткой вмешаться в президентские выборы 2024 года. Она называет уголовное дело против Трампа "охотой на ведьм" и утверждает, что это напоминает о нацистской Германии.

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Трамп за несколько минут до объявления о новом обвинении написал в соцсети следующее: "Я слышал, сумасшедший Джек Смит (спецпрокурор. - Ред.), чтобы вмешаться в президентские выборы 2024 года, выдвигает очередное ложное обвинение в адрес вашего любимого Президента, меня".

По последним опросам в США, поддержка Трампа и Байдена на предстоящих выборах почти одинакова – по около 43%.