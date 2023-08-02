Пентагон об украинском контрнаступлении: "Для ВСУ это была и будет тяжелая борьба"

Вооруженные силы продвигаются вперед в контрнаступлении, однако им нужна гарантия поддержки со стороны международных союзников, когда потребуется на поле боя.

Об этом на брифинге во вторник сообщил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, в США "продолжают видеть", как украинское контрнаступление "продвигается вперед", добавив, что для ВСУ это "была и будет тяжелая борьба".

"И потому мы снова сосредоточимся на общении с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что когда у них возникнут потребности на поле боя, мы сможем их поддержать", - отметил Райдер.

Он также отметил комментарии министра обороны США Ллойда Остина, что "это будет марафон, а не спринт", констатировав, что Вашингтон "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

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