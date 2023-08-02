Павел разрешил 14 гражданам Чехии воевать в рядах ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам вступить в ряды Вооруженных Сил Украины и воевать против российского агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую Правду, об этом заявила представитель чешского президента Маркета Рехакова.

Отмечается, что без разрешения президента служба в иностранных вооруженных силах для чехов запрещена законом. За это им грозит уголовная ответственность.

Сейчас у 146 граждан Чехии есть разрешение от президента на службу в украинской армии, из них 132 получили его от предшественника Павела Милоша Земана.

Кроме того, Павел отклонил просьбу восьми человек вступить в ряды ВСУ. Пресс-секретарь отказалась комментировать причины такого решения.

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