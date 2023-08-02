В Одесской области задержали военного бухгалтера, присвоившего более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области бухгалтера финансово-экономического подразделения воинской части морской пехоты ВСУ. Его подозревают в завладении более 10 млн грн из зарплат.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что должностное лицо подделывало данные о зарплате и премии своих знакомых, которые не служат в батальоне и не имеют отношения к Вооруженным Силам Украины. С помощью этой схемы он, вероятно, заработал более 10 млн грн из бюджета и приобрел себе авто.

По версии стражей порядка, он вводил в заблуждение командование, предоставляя фальшивую информацию об оплате труда и премиях военнослужащих своей части.

"Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона. Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств как зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части", - объясняют в пресс-службе.

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При обысках у бухгалтера обнаружили авто Audi Q7, дорогие гаджеты и бытовую технику. Также изъято почти 2,5 млн грн с банковских карт его знакомых, которым он, мол, одолжил деньги. У него также была боевая граната РГО, которую отправили на экспертизу.

Военному бухгалтеру объявили подозрение в растрате имущества или завладении путем злоупотребления служебным положением. Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой.