В Сенат США внесли двухпартийный законопроект "Об ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе", - посол Маркарова

Двухпартийный проект закона направлен на поддержку и развитие украинской энергетической инфраструктуры и уменьшение энергозависимости Евросоюза от России.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня наши друзья в Конгрессе - сенаторы Менендес (Д) и Риш (Р) внесли двухпартийный проект закона "Об ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе", - отметила посол Украины.

По ее словам, "этот акт направлен на поддержку и развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также на уменьшение энергетической зависимости стран ЕС от России, улучшение диверсификации источников энергии".

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Маркарова отметила, что это полностью отвечает стратегическим приоритетам и планам реконструкции Украины.

"Энергетика - один из 5 ключевых наших приоритетов быстрого восстановления, которые США уже сейчас поддерживает и надеемся будет еще больше поддерживать", - резюмировала посол.