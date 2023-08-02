В Сенат США внесли двухпартийный законопроект "Об ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе", - посол Маркарова
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня наши друзья в Конгрессе - сенаторы Менендес (Д) и Риш (Р) внесли двухпартийный проект закона "Об ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе", - отметила посол Украины.
По ее словам, "этот акт направлен на поддержку и развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также на уменьшение энергетической зависимости стран ЕС от России, улучшение диверсификации источников энергии".
Маркарова отметила, что это полностью отвечает стратегическим приоритетам и планам реконструкции Украины.
"Энергетика - один из 5 ключевых наших приоритетов быстрого восстановления, которые США уже сейчас поддерживает и надеемся будет еще больше поддерживать", - резюмировала посол.