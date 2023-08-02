Автомобиль врезался в ворота посольства РФ в Кишиневе
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В столице Молдовы Mercedes врезался в ворота российского посольства. Водитель убежал, но его поймали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на NewsMaker.
Около шести утра мужчина на авто Mercedes врезался в ворота посольства России и скрылся с места аварии.
Полицейские начали его разыскивать и обнаружили авто на трассе, ведущей в город Страшены. Но когда они догнали нарушителя и попросили остановиться, тот снова начал убегать и повредил еще два автомобиля. Остановить его удалось только около Страшен.
В ДТП никто не пострадал.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства.