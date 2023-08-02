После ударов ракетами HIMARS по острову Джарылгач россияне привезли 65 раненых в Скадовск, - СМИ
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Центр журналистских расследований (ЦЖР).
Отмечается, что говорить о потерях среди оккупационных войск местным строго-настрого запретили. Тем, кто не выполнит этот приказ, угрожают расправой. Причем россияне угрожают террором даже членам семей "нарушителей".
"В больнице Скадовска оккупанты приступили к ротации своих врачей, приехавших сюда работать вахтовым методом из российской Кабардино-Балкарии. Именно представители этой республики фактически руководят оккупационной администрацией Скадовска – в частности, Залим Кашироков", - говорится в сообщении.
В ЦЖР добавили, что в Скадовском и Херсонском районах идет ротация самих оккупационных войск РФ. Более "опытных" отправили воевать в Запорожскую область. На местных блокпостах сейчас преимущественно стоят 18-20-летние российские военные, а в Олешки завезли большое количество зэков, преимущественно грабивших гражданских.
Как отмечается, Скадовская центральная городская больница продолжает работать настолько, насколько это возможно. После закрытия захватчиками больниц в Каховке, Новой Каховке и Олешках, именно в Скадовск вынуждены ездить за медицинской помощью больные из этих городов и районов.