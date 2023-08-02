С начала полномасштабной войны в Украине разыскали 15 610 детей. ИНФОГРАФИКА

В Украине с начала полномасштабной войны в целом считаются разысканными 15 610 детей.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"По данным childrenofwar.gov.ua, по состоянию на 02.08.2023 (в Украине считаются. - Ред.) пропавшими без вести - 1044 ребенка, разысканными - 15610 детей", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 1 августа в Украине из-за действий РФ пострадало в общей сложности более 1589 детей.

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