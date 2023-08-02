Суд заочно арестовал экснардепа ОПЗЖ Рабиновича, - ГБР

Бывшему нардепу запрещенной ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу ГБР.

Так, Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР.

26 июля Рабиновичу было сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

"Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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