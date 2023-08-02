Новости • Агрессия России против Украины

Армия РФ нанесла серьезный ущерб порту Измаил на Дунае, - Reuters

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Армия РФ нанесла серьезный ущерб порту Измаил на Дунае, - Reuters
Атака российских беспилотников ночью 2 августа нанесла "серьезный" ущерб украинскому порту Измаил в Одесской области.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Источник издания отметил, что Измаил был основной целью атаки, описав уровень ущерба как "серьезный".

ОК "Південь" заявило, что существенные разрушения получили многоэтажные административные дома.

Из-за фактической блокады черноморских портов Украины Дунай считался основной альтернативой для экспорта украинского зерна. Reuters сообщает, что после атаки мировые цены на пшеницу выросли на 4%.

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Reuters пишет, что речные порты на Дунае в рамках работы зернового коридора экспортировали около четверти украинского зерна. После выхода России из зерновой инициативы, порт Измаил стал основным портом, через который отправляли зерно в Румынию для дальнейшего экспорта.

Напомним, утром 2 июля российские военные атаковали юг Одесщины беспилотниками.

Топ комментарии

  • Alex Bylim acfe5d4d
    погано шо асфальт не долітає до портів ******* кацапів
  • AbOriginal_UA
    На жаль, адекватно відповісти по кацапским портам немає чим - асфальт не літає....
  • Александр Пономаренко 05582c35
    Чому це ще вікна в москва-сіті цілі?Зеленський дай гідну відповідь!Тільки ж поночі вікна вибивай, щоб не дай Боже жодного кацапа не заділо!
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