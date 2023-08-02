Армия РФ нанесла серьезный ущерб порту Измаил на Дунае, - Reuters

Атака российских беспилотников ночью 2 августа нанесла "серьезный" ущерб украинскому порту Измаил в Одесской области.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Источник издания отметил, что Измаил был основной целью атаки, описав уровень ущерба как "серьезный".

ОК "Південь" заявило, что существенные разрушения получили многоэтажные административные дома.

Из-за фактической блокады черноморских портов Украины Дунай считался основной альтернативой для экспорта украинского зерна. Reuters сообщает, что после атаки мировые цены на пшеницу выросли на 4%.

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Reuters пишет, что речные порты на Дунае в рамках работы зернового коридора экспортировали около четверти украинского зерна. После выхода России из зерновой инициативы, порт Измаил стал основным портом, через который отправляли зерно в Румынию для дальнейшего экспорта.

Напомним, утром 2 июля российские военные атаковали юг Одесщины беспилотниками.