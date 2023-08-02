Отношения с Украиной сейчас "не самые лучшие", - МИД Польши

В Польше заявили, что отношения с Украиной "в последнее время не являются лучшими" из-за высказываний представителей украинской власти.

Об этом в эфире польской радиостанции сказал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, есть много вопросов, в которых между Польшей и Украиной "нет согласия".

Представитель польского МИД также высказался о предстоящей встрече с представителем посольства Украины.

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"Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не лучшее. Никто этого не скрывает", – сказал Яблоньский.

Он считает, что у представителей Украины "выплеснулись определенные эмоции", однако, по его словам, Польша остается "снисходительной", поскольку на Украину напали. По словам замглавы МИД Польши, Украина "также не должна нападать на своих союзников".

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"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", – добавил заместитель главы МИД Польши.

Напомним, МИД Украины вызвал посла Польши из-за заявлений польского министра Пшидача о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше. После этого МИД Польши также вызвал посла Украины.

Премьер Польши Моравецкий назвал вызов Украиной польского посла в МИД ошибкой. Президент Украины Зеленский заявил, что эмоциям следует остыть. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами", - сказал он.