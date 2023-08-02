РФ не может блокировать Черное море, для этого оккупантам не хватает кораблей, - представитель ВМС ВСУ Плетенчук
Об этом заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Чтобы заблокировать какой-то участок моря, нужен соответствующий корабельный состав, в большом количестве - чтобы физически помешать проходить через какой-то участок моря. Сейчас такого не происходит. Поэтому назвать это прорывом блокады, по-моему, это преувеличение. Они (иностранные суда. - Ред.) проходили стандартными маршрутами, это ближе к нашим берегам.Соответственно это зона, в которую российские корабли не заходят. Это более 100 морских миль от побережья. Потому что они (российские военные моряки. - Ред.) понимают, что в таком случае последуют за российским кораблем. То есть на дно", - пояснил он.
Плетенчук отметил, что нынешние действия российских военных в Черном море – "это такой вербальный терроризм, они угрожают, запугивают, проводят опрос, не имея для этого никаких оснований".
"Они сами себя объявили жандармами Черного моря. Забыв, что это море совместного пользования", - подытожил он.