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РФ не может блокировать Черное море, для этого оккупантам не хватает кораблей, - представитель ВМС ВСУ Плетенчук

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РФ не может блокировать Черное море, для этого оккупантам не хватает кораблей, - представитель ВМС ВСУ Плетенчук
Российские оккупационные войска не могут блокировать Черное море, поскольку не имеют достаточного количества кораблей.

Об этом заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Чтобы заблокировать какой-то участок моря, нужен соответствующий корабельный состав, в большом количестве - чтобы физически помешать проходить через какой-то участок моря. Сейчас такого не происходит. Поэтому назвать это прорывом блокады, по-моему, это преувеличение. Они (иностранные суда. - Ред.) проходили стандартными маршрутами, это ближе к нашим берегам.Соответственно это зона, в которую российские корабли не заходят. Это более 100 морских миль от побережья. Потому что они (российские военные моряки. - Ред.) понимают, что в таком случае последуют за российским кораблем. То есть на дно", - пояснил он.

Плетенчук отметил, что нынешние действия российских военных в Черном море – "это такой вербальный терроризм, они угрожают, запугивают, проводят опрос, не имея для этого никаких оснований".

"Они сами себя объявили жандармами Черного моря. Забыв, что это море совместного пользования", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А зачем им это? Они просто методично уничтожат наши порты. Нашим политикам нужно просто перестать много трындеть о том, о чем лучше молчать. За Измаил их никто за язык не тянул. Теперь имеем плачевный результат.
  • Дивлюсь Глибше
    Дмитро Плетенчук, будьте любезны ответьте,а почему тогда зерновая сделАка провалилась? Это не означает блокировка моря? Нет? Тогда зачем вы маскалей спрашивали и просили Эрдогана о продления угоды? Раз нет блокировки ,что мешает ЕХАТЬ кораблями по морям? А?
  • Puxtak
    Новый експерт долбоящер?Ракеты закінчилися,невже і кораблі теж?
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