Снизилась мощность электростанций из-за выхода одного из энергоблоков АЭС в плановый ремонт, - "Укрэнерго"

Возможности компенсировать снижение мощности АЭС другими видами генерации ограничены из-за масштабной ремонтной кампании на большинстве электростанций страны.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Фейсбуке.

"Сегодня, 2 августа, пошел в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Поэтому уменьшилось производство на атомных электростанциях, обеспечивающих покрытие большей части потребления. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы максимального потребления", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отмечают, если потребление будет существенно расти, импорт электроэнергии сможет лишь частично помочь его покрыть.

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Сообщается, что 2 августа осуществляется импорт электроэнергии из Словакии в 3:00, с 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 мощностью до 350 МВт, а также из Молдовы с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 мощностью до 58 МВт.

Экспорт электроэнергии отсутствует.

"Укрэнерго" призывает украинцев бережно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы: охлаждать помещение не ниже 23˚С; выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно; переносить использование бытовой техники на утренние или ночные часы.

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