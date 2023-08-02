Украина не причастна к атаке на корабле Черноморского флота РФ, - ВМС

Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", как ранее заявляли в минобороны РФ.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил пресс-секретарь ВМС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что беспилотных катеров, об атаке которыми заявили в Минобороны России, нет на вооружении украинских военных моряков.

"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых. Во-вторых, относительно инцидента, который якобы имел место… Военно-морские силы не имеют никакого отношения", – сказал Плетенчук.

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Напомним, утром 1 августа минобороны РФ заявило, что патрульные корабли были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами ВСУ в 340 км юго-западнее Севастополя.