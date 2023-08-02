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На встрече в Саудовской Аравии согласуют "философию Формулы мира" и обсудят повестку дня Саммита, - ОП

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На встрече в Саудовской Аравии согласуют "философию Формулы мира" и обсудят повестку дня Саммита, - ОП
На встрече советников глав государств в Саудовской Аравии ожидают согласовать "философию Формулы мира" и определить время, место и повестку дня Саммита мира.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"За несколько дней (5-6 августа) в Джидде, Саудовская Аравия, состоится уже вторая встреча на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. После успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене (24.06) выходим на новый уровень, более чем вдвое увеличивая количество участников (с 15 до 40)", - отметил он.

По словам Жовквы, встреча на Ближнем Востоке полностью разрушает нарратив России о поддержке Украины исключительно странами "коллективного Запада".

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"По результатам запланированных консультаций планируем, по меньшей мере:

- согласовать философию 10 пунктов украинской Формулы мира (большинство государств уже выразили свою положительную оценку и внести отдельные конструктивные предложения, способствующие выработке единого подхода);
- проработать модальности проведения предстоящего Саммита Формулы мира на уровне лидеров, в том числе время, место и повестка дня", - пояснил замглавы ОП.

Жовква добавил, что "отдельным бонусом станет то", что украинская делегация сможет провести многосторонние и двусторонние переговоры с более чем 30 делегациями ведущих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Напомним, Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры пройдут между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 40 стран. В частности, будут присутствовать представители ЕС и США.

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Топ комментарии

  • NavigatorUR
    не треба блазня з себе корчити!! Заїкнулася б Зелена паскуда про здачу...то його б на шматки порвали б... Може ..ви ... шановненький не чули... коли Залужний прийняв командування ЗСУ? Уже біля обіду 24.02.22....))) А хто керував до нього? Чи Ви не знаєте..що Главком до 24.02.. керував виключно силами ООС..а загальне керівництво було за МО ....??? А розформування танкової бригади у Овручі... авіаційної бригади у Старокостянтинові... вивід бригади НГ з півночі Києва...та відправка її у зону ООС 20.02.22..для Вас ніякого значення не мають? Може вам буде цікаво... але літаки Іл-76 у Мелітополі злітали під ракетним обстрілом... втрачені два літака та загинули екіпажі... Чи може Зелене падло не знало про готуючийся наступ? Може Вам невідомо... що у повітрі знаходилися кілька десятків руснявих Іл-76 з десантом та технікою на борту...які прямували у Гостомель?.. І та рота не дала кацапам сходу захопити Гостомель... чого ні кацапи..НІ ЗЕЛЕНА паскуда не чекали!! А сіли б кацапські Іли у Гостомелі... і кулак деснтників чисельністью 7-8 тисяч з технікою за дві години був би у ОП.... де Зелений і зустрічав їх згідно Оманських домовленностей у білій сорочці...))) А може відповісте СОБІ !!! ??? чому Кривоноса притягують до крімінальної відповідальності за Жуляни? Може почнете трошки аналізувати... чи чекаєте незаперечні докази? Так вони будуть... коли почнуться вибори... Стільки доказів на Зеленого уйобка знайдеться... що мало не буде.
  • Serhiy Talatynnik
    Бо воно не втікло. А ще мене вкурвлює- його в всіх парламентах встрічали стоячи а баби трусікі знімали та кидали найвиличнівішому уйобку а ленка макрель крічала то мой он мой. Та він вже реально затрахав тут в Єворопі всіх дивлячись на барабани і рвочерізкі. І скажу адептам мальчіка в трусіках оплачували не йому а народу України та її захисникам ЗСУ за їхню силу та супротив, а Зе уйобок здав би вже Україну максимум через неділю після 24.02
  • NavigatorUR
    .. а що тоді завадило Зеленому здати Україну? не втік..бо чекав, маючи гарантії, які розвалила спочатку рота Національної Гвардіїї у Гостомелі, не давша з ходу захопити аеропорт і посадити туди кілька десятків Іл-76 з десантом... Потім генерал Кривонос... який заблокував другий аеропорт Жуляни... і вибив всі козирі у кацапсячих!! А потім Білоцерківська бригада підтягнулася.... А Вова..як казав Данілов... коли зайшов до нього у кабінет... ***...стояв у білій сорочці... та дивився у вікно...***... Чекав Вова руснявих десантників..з жалем визираючи у вікно.... А їх не було....)))) Провалився Оман... А потім кілька панічних делегацій на чолі з Арахамією і наступна спроба здати Україну... Чого ж так кацапи верещали на тій зустрічі...***... ми так не домовлялися...***. ? І де..в якій країні долю держави у переговорах вірішує якийсь голова парламентської фракціїї у Раді... разом з відставним діячем МЗС... та невідомими нікому особами? Що на переговорах робив Міністр Оборони резніков? Ні міністра закордонних справ... ні керівників держави ... Якайсь шайка невігласів з тупим керівником у бейсбольці вирішує долю 40 млн. країни!!! Здавали... Намагалися здати... НЕ ВИЙШЛО!!! Коли зеленого потягнуть у в*язницю... стільки видадуть компромату на його.. та його зграю.. волосся дибки стане!
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