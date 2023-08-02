На встрече в Саудовской Аравии согласуют "философию Формулы мира" и обсудят повестку дня Саммита, - ОП

На встрече советников глав государств в Саудовской Аравии ожидают согласовать "философию Формулы мира" и определить время, место и повестку дня Саммита мира.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"За несколько дней (5-6 августа) в Джидде, Саудовская Аравия, состоится уже вторая встреча на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. После успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене (24.06) выходим на новый уровень, более чем вдвое увеличивая количество участников (с 15 до 40)", - отметил он.

По словам Жовквы, встреча на Ближнем Востоке полностью разрушает нарратив России о поддержке Украины исключительно странами "коллективного Запада".

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"По результатам запланированных консультаций планируем, по меньшей мере:



- согласовать философию 10 пунктов украинской Формулы мира (большинство государств уже выразили свою положительную оценку и внести отдельные конструктивные предложения, способствующие выработке единого подхода);

- проработать модальности проведения предстоящего Саммита Формулы мира на уровне лидеров, в том числе время, место и повестка дня", - пояснил замглавы ОП.

Жовква добавил, что "отдельным бонусом станет то", что украинская делегация сможет провести многосторонние и двусторонние переговоры с более чем 30 делегациями ведущих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Напомним, Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры пройдут между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 40 стран. В частности, будут присутствовать представители ЕС и США.

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