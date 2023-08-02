Украина может стать членом НАТО даже с оккупированными территориями, - экс-посол США в Альянсе Даалдер

Экс-посол США в НАТО Иво Даалдер, который сейчас возглавляет Чикагский совет по глобальным делам, убежден, что Украина может стать членом альянса даже с временно оккупированными территориями.

Об этом он сказал Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы связываете членство с окончанием войны, что многие хотели бы сделать, и, откровенно говоря, президент Зеленский это сказал, вы даете России стимул к продолжению войны. Но теперь есть более глубокое понимание того, что реальность членства в НАТО может изменить характер конфликта, превратив его из военного в политический", - сказал Даалдер.

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По его словам, президент США Байден надеется, что контрнаступление будет стратегически успешным. В настоящее время, по мнению Даалдера, есть перспектива более быстрого перехода к вступлению Украины в НАТО или по крайней мере приглашения.

Даалдер использует вместо словосочетания "замороженный конфликт" фразу "конфликт, который не разрешается военным путем".

"В действительности очень маловероятно, что вы сможете достичь полного освобождения всей территории Украины до границ 1991 года военным путем без прямого военного вмешательства стран, которые не хотят этого делать, то есть всего НАТО", - считает он.

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При этом, по мнению Даалдера, Украина может освободить во время контрнаступления Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю, а также ограничить поставки из России в оккупированный Крым только Керченским мостом.

"У Украины есть выбор. Она может продолжать воевать и надеяться, что сможет освободить всю территорию, удерживая остальную страну в военном состоянии, не в состоянии обеспечить свой народ, или, если удастся убедить россиян, что очень важно, локализовать конфликт, и тогда большая часть наиболее производительной Украины может быть реконструирована и подготовлена к интеграции с Западом и в военном плане, и в плане безопасности, а также в политическом и экономическом плане", - сказал Даалдер.

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Даалдер – специалист по вопросам европейской безопасности. Он был сотрудником Совета национальной безопасности США при администрации президента Билла Клинтона и одним из советников по внешней политике президента Барака Обамы во время его президентской кампании 2008 года.