За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 13 оккупантов, 28 квадрокоптеров и 5 хранилищ с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Входящие в состав группировок Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Военно-Морских Сил ВС Украины.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 13 оккупантов, 5 хранилищ с боеприпасами, 1 миномет калибра 120 мм, 1 самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан", 2 боевые бронированные машины, 1 единица автомобильной техники и 2 единицы автомобильной техники", – говорится в сообщении.

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