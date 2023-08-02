На Таврическом направлении враг потерял 18 единиц военной техники и огнеметную систему "Солнцепек", - Тарнавский

Силы обороны продолжают уничтожать живую силу и технику неприятеля на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передає Цензор.НЕТ.

"За сутки враг потерял 19 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 6 единиц артиллерийских систем и минометов, 1 единица ВВС-1А "Солнцепек", 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной", - говорится в сообщении.

Также было уничтожено 10 складов боеприпасов и 1 состав ГСМ противника.

Читайте: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, - Тарнавский