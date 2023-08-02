За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли трое мирных украинцев, еще 16 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА
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За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины.
Об этом сообщили в Ситуационном центре Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
"Из разных видов вооружения - гранатометы, минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактическая авиация - были атакованы 130 населенных пунктов и 70 объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении
Предварительно 3 гражданских лица погибли и 16 получили ранения.