"Вагнеровцы" строят укрепления на белорусском полигоне, - СМИ. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Наемники ЧВК "Вагнера" активно строят укрепление на полигоне "Репище" близ Осиповичей Могилевской области Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Белорусская служба издания проанализировала спутниковый снимок этого полигона от 31 июля 2023 года.

Отмечается, что объект расположен в 15 километрах от лагеря российских наемников в селе Цель. На фото видно строительство многочисленных укреплений, возможно землянок. Возле них можно увидеть объекты, похожие на легковые автомобили и светло-серые микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), работают бульдозеры.

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