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Сообщено о подозрении экс-командиру части, который отправил депутатов-военнослужащих на службу в КГВА, - Офис Генпрокурора

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Сообщено о подозрении экс-командиру части, который отправил депутатов-военнослужащих на службу в КГВА, - Офис Генпрокурора
Бывшего командира части, откомандировавшего подчиненных в КМВА, подозревают в превышении служебных полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, подозреваемый принял решение, которое могло быть принято только Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он издал приказ о командировке четырех подчиненных ему военнослужащих в Киевскую городскую военную администрацию", - говорится в сообщении.

Его подозревают в превышении военным должностным лицом служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

В Офисе Генпрокурора напомнили, что ранее сообщили о подозрении четырем военнослужащим одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще одна - помощником депутата Киевсовета.

"Они в течение года не являлись на военную службу, получая денежное довольствие из воинской части. Им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины)", - отметили там.

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Топ комментарии

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