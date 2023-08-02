Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным. Российский диктатором приедет в Турцию
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Турецкий президент Раджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Они договорились о визите российского диктатора в Анкару. Дата визита неизвестна.
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.
В Кремле подтвердили переговоры президентов, но пока не сообщили о подробностях и не подтверждали визит Путина в Турцию.
Также турецкая сторона сообщила, что во время переговоров были обсуждены вопросы поставки зерна и возможно возобновление зернового соглашения.