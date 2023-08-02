Путин подпитывает госперевороты в Африке, - Боррель
Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на ЕП.
Он отрицает обвинения во вмешательстве ЕС в переворот в Нигере.
"Единственное вмешательство, о котором мы можем говорить сегодня, – это военное свержение избранного президента и вмешательство империалистической России, которая хочет использовать африканские режимы в качестве пешек в своей глобальной шахматной игре", - объяснил Боррель.
По его словам, "Путин подпитывает эти государственные перевороты своей лживой пропагандой и наживается на установлении военных режимов с помощью частных военизированных формирований, грабящих богатства региона".
"Путь военной диктатуры и международной изоляции может быть лишь тупиком для стран региона, как с точки зрения их безопасности, так и с точки зрения их необходимого экономического и социального развития", - подчеркнул европейский дипломат.
Боррель указал на то, что "грандиозные экономические обещания России никогда не были выполнены, а факты говорят сами за себя, когда речь идет о безопасности: в Мали с приходом группы Вагнера количество террористических атак и зверств против населения возросло в разы".
"Пора остановить этот опасный дрейф для народов Сахеля и соседних стран", - подытожил Боррель.