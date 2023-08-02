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РФ готова вернуться к "зерновому соглашению", но Запад должен выполнить все обязательства, - Путин

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РФ готова вернуться к "зерновому соглашению", но Запад должен выполнить все обязательства, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности вернуться к "зерновому соглашению", но хочет, чтобы Запад выполнил все требования РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, сообщили в Кремле.

"Путин в переговорах с Эрдоганом изложил позицию России по зерновому соглашению, подтвердил готовность вернуться к нему, как только Запад выполнит все обязательства перед Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, после того, как Россия вышла из "зернового соглашения" 17 июля, Украина предложила продлить его уже без участия России.

Читайте: США в Совбезе ООН: Россия готова вернуться к переговорам об участии в "зерновом соглашении"

Топ комментарии

  • акаб акабіч
    сиди тихо, обісцяне. ти вже за бортом
  • Asey
    Ага щассс,расбомбили всю украинскую портовую инфраструктуру и возобновляют зерносделку,грузить зерно Украина будет мешками.Нет дорогие ,надо обьявлять россию страной-террористом и топить все их суда в Ч Море.Умерла так умерла.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Дуже смішно чути про "зобов'язання" тих хто НІЧИМ МОСКОВІЇ (т.з. "роССії") НІЧИМ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ!!!
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