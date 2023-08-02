Круглосуточные российские удары по городам Украины в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, - посол США Бринк

Удары России по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Херсону в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, не думает о безопасности гражданского населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня, после очередных ударов по городам Украины, написала в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Дома. Порты. Зернохранилища. Исторические здания. Мужчины. Женщины. Дети. Круглосуточные усиленные российские удары по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Херсону в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, не думает о безопасности гражданского населения и равнодушна к людям во всем мире, расчитывающим на еду из Украины", – написала Бринк.

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