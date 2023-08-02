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Круглосуточные российские удары по городам Украины в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, - посол США Бринк

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Круглосуточные российские удары по городам Украины в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, - посол США Бринк
Удары России по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Херсону в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, не думает о безопасности гражданского населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня, после очередных ударов по городам Украины, написала в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Дома. Порты. Зернохранилища. Исторические здания. Мужчины. Женщины. Дети. Круглосуточные усиленные российские удары по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Херсону в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, не думает о безопасности гражданского населения и равнодушна к людям во всем мире, расчитывающим на еду из Украины", – написала Бринк.

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Топ комментарии

  • San Sanych 7e46af89
    Ну це ж не привід американским та світовим корпораціям перестати працювати на російському ринку, забезпечувати їх населення Західними товарами, щоб ті й далі жили звичайним життям підтримуючи війну по телевізору, це ж не привід не купляти на млрд $$$ на росії титан, газ, нафту, алмази та ін. це ж не привід давати Україні більш дієву зброю та навіть сране ППО.
    Сукі. В цій війні так званий демократичний світ показує свою повну аморальність, беззубість, та боягузство перед злочинними автократіями. Ще й деякі нахабно кажуть що вони втомилися.
  • Светлана Круп
    Захід згнив. А можливо, таким завжди і був. Гидко дивитися на це лицемірство - зброї дамо лише настільки, щоб ви продовжували війну, але перемоги вам - зась.
  • эманюэль
    Ага, і тому ви затягуєте з наданням нам далекобійних ракет і літаків.
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