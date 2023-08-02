Львовянин угнал Lexus, чтобы отдать ВСУ. Получил условный срок

Житель Львова похитил припаркованный на улице внедорожник Lexus. В суде он рассказал, что собирался отдать авто Вооруженным Силам, но бросил, когда выяснилось, что автомобиль нуждается в ремонте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Сиховский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет за решеткой. Но его освободили от заключения, установив испытательный срок на три года.

В приговоре суда указано, что автомобиль Lexus GX 460 угнали 6 февраля около 23:30.

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На заседании суда обвиняемый – 53-летний львовянин – признал вину. Он сказал, что услышал от водителя-владельца авто, что у машины перебиты номера, поэтому решил похитить внедорожник и отдать друзьям из ВСУ.

"Совершив преступление, увидел, что у авто - множество неисправностей и, чтобы отправить на ВСУ, его необходимо отремонтировать и вложить много средств. Автомобиль бензиновый, что является проблемой для заправки на фронте. Оставил машину на станции Лычаков, откуда, по его просьбе, товарищ перегнал Lexus за пределы города и оставил на стоянке. Через месяц пришли работники полиции с обвинением о совершении преступления", - цитируют показания обвиняемого в приговоре суда.

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Владелец автомобиля на судебное заседание не пришел.