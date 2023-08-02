В оккупированном Мариуполе отравили российских офицеров, - Андрющенко

Украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на группу Мариупольского Сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав. В тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера умерли два офицера. Судьба остальных 15 до конца не решена", - говорится в сообщении.

По информации Андрющенко, российские оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

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