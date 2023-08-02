В Белгородской области бойцам теробороны раздали оружие, - росСМИ

Местные власти Белгородской области России в составе этой теробороны создали 8 батальонов. В Кремле заявляют, что "механизмы контроля над оружием предусмотрены".

Об этом пишет "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

На полигоне каждому вручили стрелковое оружие, цифровые радиостанции, квадрокоптеры, антидроновые ружья и ключи от автомобилей УАЗ.

Также военные учили местных жителей сбивать дроны-камикадзе. В дальнейшем с помощью военных на полигонах будут проводить обучающие стрельбы.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заверил, что выданное оружие будет контролироваться. "Оружие никогда не бывает бесконтрольным, все механизмы контроля, конечно же, должны быть. И они должны быть тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть", - отметил Песков.

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