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Минобороны будет судиться с Госаудитслужбой из-за решений по поставщикам, - Яровая

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Минобороны будет судиться с Госаудитслужбой из-за решений по поставщикам, - Яровая
Проблема с решением Госаудитслужбы (ГАСУ) о признании всей прибыли всех поставщиков Минобороны "убытком государства" не решена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что правительство планировало решить юридическую коллизию, возникшую из-за отсутствия термина "прибыль" в подзаконных правительственных актах, приняв новое постановление 736. Однако после публикации этого документа стало очевидно, что нивелировать искусственно созданную ГАСУ проблему не удалось. Это публично признал министр обороны Алексей Резников и сообщил, что его ведомство будет оспаривать решение государственного аудита в судебном порядке.

"Кабмин действительно считает, что Минобороны во время войны больше нечем заняться, кроме как судиться с Кабмином?", - написала Яровая.

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Она подчеркнула, что из-за этого в обеспечении армии по отдельным направлениям возник коллапс, а от своевременного обеспечения ВСУ напрямую зависит обороноспособность государства.

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Топ комментарии

  • Медзіновський Петро
    Молодці московіти, через тупих і подажних чиновників зережиму підриває обороноздатність України! ЗСУ нехай почекають коли вирішать судові тяганини, агенти кремля грамотно працюють.
  • Віталій Маркович e2064356
    дві державні структури під час війни судяться між собою? це що за х-ня відбувається?
  • Деніс Войцеховський
    ДАСУ справу зробила: колапс постачання ЗСУ під час контрнаступу.
    У русні таке неможливо. Всі причетні б по дорозі додому отруїлись горілкою, одночасно і насмерть.
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