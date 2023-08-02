Россия начала военно-морские учения в Балтийском море

В акватории Балтийского моря 2 августа стартовали военно-морские учения РФ "Океанский щит – 2023". Для этого привлечены более 30 боевых кораблей и катеров и 20 летательных аппаратов морской авиации.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны РФ.

"Со 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-Морского Флота адмирала Николая Евменова проводятся военно-морские учения "Океанский щит-2023", - говорится в сообщении.

По данным минобороны, в учениях участвуют более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов снабжения, 30 летательных аппаратов морской авиации и воздушно-космических сил России, около 6 тыс. военнослужащих.

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Отмечается, что во время учений "в оперативно важном районе" будет проверена "слаженность работы штабов разного уровня по управлению силами (войсками)", отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, переброске войск и военных грузов, а также по обороне морского побережья. Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, включая практические применение оружия.

"По окончании учений корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы", - добавили в минобороны РФ.