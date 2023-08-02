Россия начала военно-морские учения в Балтийском море
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны РФ.
"Со 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-Морского Флота адмирала Николая Евменова проводятся военно-морские учения "Океанский щит-2023", - говорится в сообщении.
По данным минобороны, в учениях участвуют более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов снабжения, 30 летательных аппаратов морской авиации и воздушно-космических сил России, около 6 тыс. военнослужащих.
Отмечается, что во время учений "в оперативно важном районе" будет проверена "слаженность работы штабов разного уровня по управлению силами (войсками)", отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, переброске войск и военных грузов, а также по обороне морского побережья. Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, включая практические применение оружия.
"По окончании учений корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы", - добавили в минобороны РФ.