Оккупанты, совершавшие особо тяжкие военные преступления, на обмен не идут, - Офис Генпрокурора

Российские захватчики, обвиняемые в особо тяжких преступлениях против гражданских лиц, на обмен не идут.

Об этом заявил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.

Отвечая на вопрос о том, идут ли осужденные военные РФ на обмен, он сказал: "Да. Надо принимать во внимание процедуры, связанные с обменом. Это очень сложная тема, но нет никаких ограничений по поводу того, чтобы человек, имеющий приговор, не подлежал обмену".

"Конечно, здесь должен быть определенный баланс. С одной стороны, Украина имеет обязательства перед потерпевшими, жертвами, - люди ждут справедливости и наказания виновных. С другой стороны, мы имеем обязательства перед нашими гражданами, которые удерживаются врагом. Поэтому здесь сложные решения", - объяснил Белоусов.

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В то же время, он добавил: "У нас такая позиция: если лицо совершало особо тяжкие преступления, то оно отбывает наказание в Украине и не подлежит обмену. Это такие наши условные "красные линии". Потому что если мы всех будем обменивать, то что тогда будет останавливать их от совершения военных преступлений?"

По его словам, участие в процессе обмена принимали единицы осужденных оккупантов.

Также руководитель департамента пояснил, что, когда речь идет о военных преступлениях, как правило, это касается граждан РФ. Граждане Украины из отдельных районов Луганской и Донецкой областей также попадают в плен, и их действия квалифицируются по статье "государственная измена".

"То есть, россиянин, не совершивший военного преступления, вообще не имеет уголовного преследования. Украинец из "ЛНР" или "ДНР", не совершивший военного преступления, получает "госмену". Также могут быть приговоры и обмен... Если же речь идет об убийствах, сексуальном насилии, пытках, то по этим приговорам совершившие их будут отбывать наказание в Украине", - добавил он.

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