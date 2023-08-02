Бутусов: На меня подал в суд Портнов, его бывший адвокат Татаров до сих пор работает в ОП

Экс-замглавы Администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов подал в суд на главного редактора Цензор.НЕТ, журналиста Юрия Бутусова.

Об этом журналист сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На меня подал в суд Андрей Портнов – бывший заместитель главы администрации президента Януковича, на которого 9 декабря 2021 года были наложены санкции США. Портнова, конечно, нет в Украине, он не защищает Украину и не противодействует российской агрессии, его интересы представляют адвокаты", – говорится в сообщении.

Бутусов напомнил, что Портнов был "одним из кураторов судебной власти в Украине" при Януковиче и Зеленском. А два бывших адвоката Портнова сейчас являются заместителями главы Офиса президента.

"Портнов официально посещал офис президента, который "принимал его аргументы". Очевидно, Зеленский и сейчас "принимает аргументы" Портнова, потому что санкции против него наш президент забыл ввести. Странно, что наш самый большой союзник США ввел санкции против Портнова, а президент Украины забывает это сделать уже полтора года. Не поддерживает союзников в этом вопросе. Именно благодаря такой "крыше" со стороны Зеленского Портнов вообще сохраняет возможности выставлять из-за границы претензии гражданам в Украине", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.





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Также Бутусов отметил, что именно Портнов ликвидировал в 2012 году военные суды и военную прокуратуру, помогая Януковичу развалить украинскую военную юстицию перед российским вторжением.

"И адвокат и партнер Портнова заместитель главы офиса президента Олег Татаров сейчас продолжает политику Портнова и не дает командованию ВСУ создать военную юстицию, военные суды, военную полицию и следствие, несмотря на регистрацию соответствующего законопроекта в парламенте, и прямые требования от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова Татаров и Портнов мешают нашему военному руководству усилить обороноспособность армии во время войны.

И все это им разрешает офис. А попутно Портнов решает свои личные дела – например, пытается по суду "кошмарить" украинских журналистов, напоминающих об отсутствии санкций по нему. Деньги у Портнова есть, есть время, он на дроны для украинской армии не собирает. Портнов уверен, что пока офис Зеленского продолжает "принимать доводы", никакие санкции ему в Украине не угрожают", - добавил он.

Бутусов официально обратился к президенту и другим органам власти с вопросом, почему Украина не поддерживает санкции США против Портнова и какой орган власти несет ответственность за отсутствие этого решения.

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