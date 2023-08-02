В Литве за полгода стало на 10 тыс. украинцев меньше

Число украинских жителей Литвы за первое полугодие 2023 года уменьшилось примерно на 10 тысяч человек.

Об этом сообщили в Департаменте миграции Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.lt.

Украинцы составляют наибольшую часть иностранцев, проживающих в Литве. По состоянию на начало года там проживало 94 891 украинец, на начало июля - 84 734.

По мнению Департамента миграции, это понижение, вероятно, связано с "изменениями в миграции украинских беженцев".

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"Количество проживающих в нашей стране белорусов значительно увеличилось, россиян - незначительно, а украинское общество уменьшилось", - говорится в сообщении для прессы.

За полгода увеличилось количество граждан Беларуси, проживающих в Литве, – с 48 804 до 58 347. Количество российских граждан, проживающих в Литве, несколько увеличилось. К началу года в стране проживало 15 706 россиян, в середине 2023 года – 16 193.

На 1 июля иностранцы составляли 6,83% всего населения Литвы.

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