МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за нарушения границы военными вертолетами Беларуси

Министерство иностранных дел Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразило решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства страны белорусскими военными вертолетами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел Польши Павела Яблонского.

Он отметил, что такие вещи происходят в каждой стране, а Варшава реагирует, делает выводы и укрепляет механизмы охраны границы. А союзники Польши были проинформированы о нарушении границы по военным каналам.

"Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, белорусских провокаций было бы десятки, если не сотни", – сказал Яблонский.

Отмечается, что разговор с белорусским дипломатом в МИД Польши был "очень коротким".

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"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне", - сказал Яблонский.

Белорусской стороне были переданы и другие претензии. Польша отметила снижение уровня безопасности на границе из-за перемещения в Беларусь наемников ЧВК "Вагнер", а также из-за попыток мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

"Мы против этого и будем защищаться", - подчеркнул замглавы МИД Польши.

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Напомним, 1 августа Министерство обороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений".

Позже в Минобороны Беларуси отрицали факт нарушения польского воздушного пространства белорусскими вертолетами.