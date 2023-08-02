"Слугу народа" Аристова в Раде заменит Наталья Локтионова

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной нардепом от "Слуги народа". Она заменила в парламенте Юрия Аристова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины от 27 июля 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Юрий Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

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ЦИК рассмотрела Постановление и признала Наталью Локтионову, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним, заместителя председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слугу народа" Юрия Аристова заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.

Глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства во фракции Аристова. Впоследствии, 25 июля, Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Между тем, 26 июля в Офисе генерального прокурора сообщили о начале расследования законности выезда "слуги" Аристова на Мальдивы во время войны. А сотрудники СБУ и ГБР пришли к нардепу с обысками, в ходе которого нашли загранпаспорт депутата с отметками о посещении Мальдив.

По данным следствия, сначала нардеп выехал в Польшу с рабочей поездкой, оттуда дистанционно через частную клинику открыл себе больничный с 10 по 19 июля – и отправился с семьей на Мальдивы, где находился до 22 июля.

27 июля Рада досрочно лишила Аристова депутатских полномочий.

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