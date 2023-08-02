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Послы G7: Прозрачность и подотчетность являются решающими для привлечения частного сектора к восстановлению и реконструкции Украины

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Послы G7: Прозрачность и подотчетность являются решающими для привлечения частного сектора к восстановлению и реконструкции Украины
На встрече с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем послы стран "Большой семерки" подчеркнули, что прозрачность и подотчетность являются решающими для привлечения частного сектора к восстановлению и реконструкции Украинского государства.

Как передает Цензор.НЕТ, в Twitter послы G7 рассказали, что на встрече с премьером Денисом Шмыгалем говорили о дальнейших шагах после Конференции по восстановлению Украины.

"Прозрачность и подотчетность решающие для того, чтобы привлечь частный сектор к восстановлению и реконструкции", – говорится в сообщении.

Послы отметили, что подчеркнули важность своевременного назначения нового руководителя НАПК, восстановления системы декларирования активов и финансовой отчетности политических партий, усиления антикоррупционных учреждений, в частности САП и АРМА.

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"Также призываем принять законы, которые обеспечат сильный и независимый Антимонопольный комитет и улучшат корпоративное управление предприятий в государственной собственности согласно стандартам ОЭСР", – добавили они.

Послы отметили, что разделяют мнение о необходимости начинать подготовку к конференции по восстановлению Украины в Германии в 2024 году.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Прозорість та підзвітність - це не про них
  • Алла Новосад 5b57f84f
    G-7 вкотре нагадує улюбленцю населення України, що його улюблений шахер-махер із грошима європейців не пройде.
    Немилосердно стригти він буде тільки своїх баранів.

  • CrossFirenko
    Шмигаль миттєво зрозумів, що допомоги їм не бачити.
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