Экс-депутат "Народного фронта" Логвинский объявлен в розыск НАБУ. ФОТО
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НАБУ разыскивает бывшего народного депутата от "Народного фронта" Георгия Логвинского, подозреваемого в организации завладения компанией "Золотой мандарин ойл" на сумму более 54 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО " Золотой Мандарин Ойл" и ОАО "Киевэнерго"", - говорится в сообщении.