В больницу в Мариуполе завезли 8 автобусов с тяжелоранеными оккупантами из Запорожской области, - Андрющенко
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В больницу интенсивной терапии в Мариуполе россияне завезли восемь автобусов с тяжелоранеными оккупантами из Запорожской области.
Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Время хороших новостей. Мариуполь. В больницу №2 интенсивной терапии россияне час назад выгрузили восемь автобусов тяжелораненых оккупантов из Запорожской области. Инсайд говорит, выживут не все. Больница переполнена", - написал он.