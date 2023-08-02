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В больницу в Мариуполе завезли 8 автобусов с тяжелоранеными оккупантами из Запорожской области, - Андрющенко

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В больницу в Мариуполе завезли 8 автобусов с тяжелоранеными оккупантами из Запорожской области, - Андрющенко
В больницу интенсивной терапии в Мариуполе россияне завезли восемь автобусов с тяжелоранеными оккупантами из Запорожской области.

Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Время хороших новостей. Мариуполь. В больницу №2 интенсивной терапии россияне час назад выгрузили восемь автобусов тяжелораненых оккупантов из Запорожской области. Инсайд говорит, выживут не все. Больница переполнена", - написал он.

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Топ комментарии

  • Ігор Круглій
  • Red_Sky_On
    Важкопоранені....? привезли автобусами....?
    Ну тоді їх тільки вилами розвантажувати.......
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Реанімація у раїсян - то передпокій до крематорію. Наснаги жопоруким лікарям.
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