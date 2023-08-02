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К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 12 государств, - Зеленский

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К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 12 государств, - Зеленский
На сегодняшний день уже 12 стран присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Гарантии по безопасности для Украины на пути в НАТО. За вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для нашего государства станет вполне конкретным. К Совместной декларации с Группой семи на сегодняшний день присоединились еще 12 стран-партнеров. Это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция", – сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что на этой неделе начнется работа по двусторонним соглашениям с партнерами. По его словам, первое государство, с которым будет работать Украина, – это США.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Таак, хтось таки гарно петляє щоб оманські договорняки виконати.
  • alex petrivskiy
    в этом мире декларация - это бумага. вот он и носится с этой бумагой, как будто туалет закрыт...
  • Welt Schmerz
    І яка реальна ефективність цих гарантій?
    Якщо вони не будуть здатні так начавити на москву, щоб лапті встромили багнети в землю і відповзли на заліські болота, то це буде чергове "ай-яй-яй, о майн готт, яка стурбованість, мсьє путін, єто ніхт єсть гут".
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