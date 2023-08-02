Зеленский: Украина хочет провести Саммит мира осенью

Украина стремится провести Глобальный саммит мира осенью.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава государства отметил, что одним из главных ориентиров работы украинских послов должна быть реализация "формулы мира".

"Постепенно представленная Украиной "формула мира" приобретает поддержку мирового большинства. Абсолютное большинство государств и народов мира стремится к миру и международному спокойствию, стремится к безопасности и надежному демонтажу созданных Россией угроз. Десять пунктов "формулы мира" отражают именно эту важную задачу", – подчеркнул Зеленский.

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По его словам, часть государств, международных организаций уже взяли на себя конкретные обязательства и сотрудничают с Украиной по реализации "формулы мира". В то же время президент выразил надежду на привлечение еще большего количества партнеров.

"Общественное мнение в странах вашего пребывания, лидеры и их ключевые советники, весь политический класс – все должны знать и понимать стремление Украины к справедливому и честному миру. Есть страны, которые могут помочь с пунктами безопасности и политическими пунктами "формулы мира", с вопросами справедливости. Есть страны, чье гуманитарное влияние, роль, традиции в международных отношениях способны помочь с возвращением украинских детей, которые были депортированы силой в Россию, с возвращением наших пленных военных и гражданских… Мы делаем все возможное на национальном уровне, вы должны чувствовать настроение внутри своих стран, должны знать эмоциональные, политические рычаги и направить их ради полной реализации всех десяти пунктов "формулы мира", – подчеркнул Зеленский, обращаясь к дипломатам.

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В этом контексте он отметил особую важность работы со странами Глобального Юга, которыми Российская Федерация постоянно пытается манипулировать.

Глава государства отметил необходимость организации и проведения Глобального саммита мира. "Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью. На саммите нужно и может быть мировое большинство: представители Севера и Юга, Востока, Запада. Осень уже очень-очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности", – подчеркнул президент.

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