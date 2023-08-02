Разоблачена группа мошенников, присвоившая 20 млн грн на "продаже" автомобилей для ВСУ. ФОТО
Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, подозреваемые действовали на территории пяти областей Украины. Они предлагали продать крайне необходимые для ВСУ в условиях ведения войны товары и мошенническим путем завладели денежными средствами граждан в особо крупных размерах.
"Подозреваемые размещали на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже легковых автомобилей с доставкой из-за рубежа и квадрокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины по наиболее привлекательной цене. В дальнейшем они получали средства в качестве подписки, в частности от военных и волонтеров. Дальше свои обязательства они не выполняли", - отметили в прокуратуре.
Правоохранители провели 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания подозреваемых. Изьяты банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и прочее. Пострадавшим нанесен ущерб более чем на 20 млн грн.
Организатору и трем его сообщникам сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины).