Разоблачена группа мошенников, присвоившая 20 млн грн на "продаже" автомобилей для ВСУ. ФОТО

Правоохранители разоблачили организованную группу мошенников, которая присвоила более 20 млн грн под видом продаж автомобилей и квадрокоптеров для ВСУ.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, подозреваемые действовали на территории пяти областей Украины. Они предлагали продать крайне необходимые для ВСУ в условиях ведения войны товары и мошенническим путем завладели денежными средствами граждан в особо крупных размерах.

"Подозреваемые размещали на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже легковых автомобилей с доставкой из-за рубежа и квадрокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины по наиболее привлекательной цене. В дальнейшем они получали средства в качестве подписки, в частности от военных и волонтеров. Дальше свои обязательства они не выполняли", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители провели 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания подозреваемых. Изьяты банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и прочее. Пострадавшим нанесен ущерб более чем на 20 млн грн.

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Организатору и трем его сообщникам сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

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