Зеленский назвал пять приоритетов в работе послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наметил пять основных ориентиров в работе украинских послов, в частности, международная поддержка "формулы мира", поставки оружия, интеграция с ЕС и НАТО.

"Сейчас быть послами Украины - это быть послами тех решений, которые мы ожидаем, которые готовим, наполняем содержанием. И все очень, очень конкретно. Я приведу сейчас пять главных ориентиров. "Формула мира" - первый, оружие и санкции - второй, интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства -третий ориентир, четвертое – экономика и восстановление, трансформация, пятый – наши люди. Как в Украине, так и за рубежом, в странах вашей работы", - сказал Зеленский на конференции с послами Украины, передает Цензор. НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что сегодняшняя встреча важна и "экстрена".

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"В последнее время мы собираемся в таком формате раз в год - зимой, чтобы просуммировать сделанное и отметить основные задачи на следующий год. Сейчас специальный момент, когда требуется именно такое общение, именно такой формат. Через месяц в странах-партнерах начнется новый политический сезон. И нам с вами удалось сделать так, что прошлые политические сезоны в мире стали проукраинскими", - сказал он.

Президент подчеркнул, что за август необходимо подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы и этот "очень важный сезон тоже стал проукраинским".

По словам Зеленского, время с сентября по декабрь будет периодом "очень ответственных решений и для Украины и для всей Европы, и без сомнения, для безопасности всего мира".

"Мы должны так подготовить решения этого полугодия, чтобы каждое было нашим, сине-желтым, украинским, национальным", - заявил он.

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