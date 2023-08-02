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Российские атаки против украинской гражданской инфраструктуры на Дунае - военное преступление, - президент Румынии Иоханнис

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Российские атаки против украинской гражданской инфраструктуры на Дунае - военное преступление, - президент Румынии Иоханнис
Президент Румынии Клаус Иоханнис осудил российские атаки на украинские порты на реке Дунай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Российские длительные атаки против украинской гражданской инфраструктуры на Дунае, вблизи Румынии, неприемлемы. Это военные преступления", - заявил Иоханнис.

Президент Румынии добавил, что действия России продолжают влиять на способность Украины экспортировать свои товары "тем в мире, кто в них нуждается".

Похожую критику Иоханнис озвучил 24 июля после предварительной атаки на портовую инфраструктуру Украины на Дунае, недалеко от румынской границы.

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Топ комментарии

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Ви просто капітан Очевидність, пане президент.
  • piligrim
    але якби уся війна з самого початку - то є суцільний воєнний злочин, ні?...
  • Серая Лиса
    Потужно. А то міг би і відмовчатися.
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