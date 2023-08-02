Количество поврежденных домов вследствие ночной атаки россиян на Киевщине возросло до 4
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
"В течение дня оперативные службы продолжали фиксировать последствия атаки шахедами. Фактов попаданий не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось ранее, в результате падения обломков в одной из громад произошло возгорание частного дома. Возникший пожар оперативно ликвидировали. Позже обнаружили повреждения еще у трех. В то же время они незначительны – крыша, стены, фасады.
Кроме того, в одном из оздоровительных учреждений области взрывной волной выбило окна, а также частично разрушена кровля. Повреждены также два автомобиля и два нежилых помещения.
Продолжается работа по ликвидации последствий очередной атаки врага. Владельцам поврежденных объектов оказывается оперативная помощь", – написал он.