Количество поврежденных домов вследствие ночной атаки россиян на Киевщине возросло до 4

На Киевщине возросло количество поврежденных домов вследствие ночной атаки россиян.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня оперативные службы продолжали фиксировать последствия атаки шахедами. Фактов попаданий не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в результате падения обломков в одной из громад произошло возгорание частного дома. Возникший пожар оперативно ликвидировали. Позже обнаружили повреждения еще у трех. В то же время они незначительны – крыша, стены, фасады.

Кроме того, в одном из оздоровительных учреждений области взрывной волной выбило окна, а также частично разрушена кровля. Повреждены также два автомобиля и два нежилых помещения.

Продолжается работа по ликвидации последствий очередной атаки врага. Владельцам поврежденных объектов оказывается оперативная помощь", – написал он.

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