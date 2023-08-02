Обучение украинских пилотов на F-16 начнется в этом месяце, - Зеленский

Обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 начнется в этом месяце.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции послов Украины в Ужгороде в среду.

"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов", - сказал президент.

Сейчас, подчеркнул Зеленский, стоит стоит работать на сто процентов со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут после обучения их передать.

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"Это мощная, сложная задача. Как можно быстрее должна состояться поставка и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь", - заявил глава государства.

Как сообщалось, в начале лета несколько стран-партнеров Украины приняли положительное решение об обучении украинских пилотов на F-16. В частности, заявлялось, что тренировки пройдут на территории Румынии и Дании.