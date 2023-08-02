Латвия создает специальный отряд пограничников после инцидента с белорусскими вертолетами в Польше
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Латвия создаст специальную оперативную группу пограничников после прибытия боевиков ЧВК Вагнер в Беларусь и нарушении воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами.
Об этом сообщил глава латвийской государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Пуятс заявил, что риски безопасности в непосредственной близости от границы с Беларусью были высоки с тех пор, как Минск начал использовать мигрантов как инструмент "гибридной войны", но они выросли с приходом вагнеровцев.
Напомним, 1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений".
Минобороны Беларуси отрицало факт нарушения польского воздушного пространства.