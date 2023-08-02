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Латвия создает специальный отряд пограничников после инцидента с белорусскими вертолетами в Польше

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Латвия создает специальный отряд пограничников после инцидента с белорусскими вертолетами в Польше
Латвия создаст специальную оперативную группу пограничников после прибытия боевиков ЧВК Вагнер в Беларусь и нарушении воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами.

Об этом сообщил глава латвийской государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Пуятс заявил, что риски безопасности в непосредственной близости от границы с Беларусью были высоки с тех пор, как Минск начал использовать мигрантов как инструмент "гибридной войны", но они выросли с приходом вагнеровцев.

Напомним, 1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений".

Минобороны Беларуси отрицало факт нарушения польского воздушного пространства.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Треба просто збивати , бо орки розуміють тількі силу
  • Urs
    прикордонникам придадуть розрахунки з ПЗРК.
  • Jancis
    Imeetca oni unas, no mnoga otpravili kvam Ukrainu načale napadenija... Da i mi postajano obučaemsja imi polzovatsa dobrovolci Zemessardze (teraborona).
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