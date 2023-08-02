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Осенью в Украине состоится первый форум оборонных индустрий, - Зеленский

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Осенью в Украине состоится первый форум оборонных индустрий, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении в Украине осенью 2023 первого форума оборонных индустрий.

"Пожалуйста, работайте над максимальным представлением на этом форуме иностранных компаний и над конкретными проектами. Да, будут также и отечественные компании, но наша задача – всех объединить на украинской платформе. Постоянно проходят мероприятия, посвященные производству дронов. Есть возможности локализации производств военной техники, пушек и снарядов", - сказал Зеленский на конференции послов Украины в Ужгороде в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава государства также поблагодарил тех послов Украины, которые добились значительных результатов в вопросах поставки Украине оружия.

"Украина (сейчас. – Ред) получает больше оружия, чем кто-либо мог допустить в начале полномасштабного вторжения России в Украину", - сказал он.

В то же время, как отметил Зеленский, "нашей мощности пока все же меньше, чем нам нужно, чем воинам нужно, чтобы очевидно преобладать над российскими оккупантами".

"Активность нашей дипломатии должна обеспечить смену фронтового равновесия на преимущество Украины. И это возможно", - резюмировал президент.

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Топ комментарии

  • alex petrivskiy
    его сегодня трусит не на шутку.
  • Євген Дусик d5c288fa
    форум-хйорум...припиніть злодійство і займіться конкретно оборонкою!
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Як хто керує? Капітан команди КВН.
    А в них головне вміння щось щоб сподобатися публіці швидко ляпнути заточене роками практики. Інша справа, що там буде з втіленням ідей, але головне схвалення публіки отримати. Шоу повинно йти.
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