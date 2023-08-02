На преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС из госбюджета выделили 4,3 млрд грн

На преодоление последствий уничтожения россиянами Каховской гидроэлектростанции из государственного бюджета в 2023 году уже выделили более 4,3 млрд грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом сообщила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

Как отмечается, в среду, 2 августа, комитет на заседании согласовал выделение из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для Николаевской областной военной администрации 341,8 млн грн.

Эти средства будут направлены на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, восстановление поврежденных объектов и новое строительство.

Ранее на аналогичные нужды выделено 980,9 млн. грн. для Херсонской ОВА.

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Подласа отметила, что из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии уже выделено более 2,8 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн направлено на реализацию экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Дополнительно из резервного фонда госбюджета из-за уничтожения Каховской гидроэлектростанции выделено более 1,5 млрд. грн. Из которых почти 966 млн грн – для обеспечения питьевой водой населения в регионах, где возникли проблемы с устойчивым водообеспечением, и 565 млн грн – для предоставления материальной денежной помощи пострадавшему населению.

Таким образом, в целом на преодоление последствий уничтожения Каховской гидроэлектростанции из государственного бюджета в 2023 году уже направлено более 4,3 млрд грн.