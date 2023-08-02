В течение 2 августа россияне нанесли 5 ракетных, 86 авиационных ударов и совершили 36 обстрелов с РСЗО, - Генштаб
5292
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 2 августа 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 ударных БпЛА.
Враг нанес 5 ракетных, 86 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой!"