В течение 2 августа россияне нанесли 5 ракетных, 86 авиационных ударов и совершили 36 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 2 августа 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 ударных БпЛА.

Враг нанес 5 ракетных, 86 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой!"

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