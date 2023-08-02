Украина имеет только 26 машин для гуманитарного разминирования, - Зеленский

Украине нужны тяжелые машины для разминирования, в настоящее время их в нашей стране всего 26.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений сообщил президент Владимир Зеленский.

"Отдельное направление, без которого восстановление или трансформация просто невозможны, – это гуманитарное разминирование. Мы уже активно над этим работаем, привлекаем помощь партнеров. Есть конкретные страны, которые могут помочь, есть конкретная техника, которая нам нужна, в частности, это дроны и тяжелые машины для разминирования. Сейчас их в нашей стране всего 26. Это очень мало. Нужно больше", – сказал Зеленский.

Он добавил, что куратором направления гуманитарного разминирования является первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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